Мостовой высказался относительно возвращения Глушакова и Ещенко в основу

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможное возвращение футболистов Дениса Глушакова и Андрея Ещенко в основной состав, сообщает газета «Известия».

«Трудно оценивать со стороны нынешнее состояние Глушакова и Ещенко. Месяц без игровой практики на уровне премьер-лиги обычно не проходит бесследно. С другой стороны, на стороне футболистов повышенная мотивация, желание доказать, что зря Каррера их списал.

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Не секрет, что у Глушакова с Массимо имел место длительный конфликт, в котором болельщики поддержали тренера, а не капитана. И ему ничего не остается, как игрой доказывать свою состоятельность и оправдывать непопулярное решение вернуть его в состав сразу после отставки главного тренера», — сказал Мостовой.

Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» в матче Лиги Европы.