Червиченко высказался относительно шансов «слива» Карреры

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничейный результат в матче столичного клуба против шотландского «Рейнджерс» (0:0) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы, сообщает Sport24.

«Честно говоря, «Спартак» сегодня понравился, даже несмотря на то, что не выиграл. Игроки сегодня сражались как в последний раз. Это наталкивает на мысль, что прошлая вялая игра в чемпионате была связана именно с Каррерой и непониманием внутри коллектива. В последних играх чемпионата мы не видели такой самоотдачи.

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Сегодняшняя самоотдача игроков — знак того, что Рианчо может быть главным тренером? Нет. Я думаю, что если бы любой другой вышел сегодня в роли главного тренера, то команда играла бы точно также. Меня смущает, что такому сегодняшнему настрою и боевитости может быть только два объяснения. Либо потому, что это европейский турнир, и каждый хочет показать себя как можно лучше, либо слухи о том, что команда сливала Карреру, в которые мне не хочется верить, правда», — сказал Червиченко.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Спартак» и «Рейнджерс» назвали стартовые составы на матч Лиги Европы.