Невилл: последнее, что хочу увидеть – победа «Ливерпуля» в АПЛ

Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, кого бы не хотел видеть чемпионом Англии, сообщает «Советский спорт».

«Последнее, что я хочу увидеть, – это победа «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в чемпионате Англии.

«Ливерпуль» потенциально может выиграть в этом сезоне, и это не может не заботить болельщиков «МЮ». Если выбирать меньшее из двух зол, давайте надеяться, что чемпионом станет «Манчестер Сити». В данный момент «Ливерпуль» действительно выглядит опасным, они могут быть очень близки к титулу, и это реальная угроза.

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Это должно быть самой большой проблемой для «Манчестер Юнайтед». Вы видите два самых успешных клуба в истории английского футбола, и это должно мотивировать каждого пытаться и добывать для клуба победы», – цитирует Невилла Sky Sports

Ранее сообщалось, что «Челси» намерен приобрести двух форвардов из чемпионата Италии.