Семак рассказал, как над ним шутили в «ПСЖ»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак, который в прошлом играл за французский «ПСЖ», рассказал, как в парижской командой шутили над его машиной, сообщает«Спорт-Экспресс».

«В «ПСЖ» вратарь Летизи на «Смарте» ездил. А я вообще на «Ситроене С2». Изначально клуб предоставлял игрокам служебные автомобили. Потом какая-то накладка случилась. Знакомые предложили свой «Ситроен». Думаю — почему нет? Для Парижа — то, что надо, с парковкой меньше хлопот. Но на базе на фоне дорогущих моделей моя выделялась не в лучшую сторону. Ребята шутили: «Сергей, оставляй машину за воротами. Не позорь клуб!»

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Рекорды за рулем? Однажды на пустом МКАДе разогнался до 220. Но чувствовал себя не очень уверенно. Подумал — любое препятствие, и все, костей не соберешь. Дал по тормозам. С той поры не гоняю. Это было на «Ауди». А первый мой автомобиль — древний «Мерседес», каждую неделю ремонта требовал. То одно отвалится, то другое», — рассказал Семак.

Семак перешел в «ПСЖ» в 2005 году из московского ЦСКА, провел за парижан 31 матч и забил 1 мяч.

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