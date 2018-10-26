Зобнин опроверг разговоры о кризисе в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин подвел итог матча группового этапа Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс» (0:0), сообщает «Советский спорт».

Красно-белые проводили первую игру после ухода с поста главного тренера Массимо Карреры. Руководил командой и. о. главного тренера Рауль Рианчо. В таблице группы G «Спартак» с двумя очками занимает последнее место.

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«Нормальное настроение. Одно очко на выезде с сильной командой — это нормально. Хорошо, что не пропустили. Но у нас пока только два очка. Если мы хотим выйти из группы, то нужно побеждать в оставшихся матчах.

Говорит ли о кризисе то, что «Спартак» не побеждает 5 еврокубковых матчах подряд? Не стоит обращать внимание. Нет никакого кризиса. Нужно работать, готовиться к следующей игре, побеждать», — сказал футболист в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Спартак» и «Рейнджерс» назвали стартовые составы на матч Лиги Европы.