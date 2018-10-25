«Зенит» одержал волевую победу над «Бордо» в матче Лиги Европы

Зенит» одержал волевую победу над «Бордо» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

Матч, который проходил в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Бордо» открыл счет благодаря точному удару Джимми Бриана. Сравнять смог Артем Дзюба за пять минут до конца первого тайма. При этом во второй половине встрече форвард не смог реализовать пенальти. Победный мяч на свой счет записал Далер Кузяев, который в прошлом матче против «Динамо» получил сотрясение мозга.

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Эта победа позволила «Зениту» закрепиться на лидерской позиции в своей группе. У команды в активе семь очков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее «Зенит» и «Бордо» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы.

Лига Европы. Группа C. 3-й тур.

Зенит — Бордо — 2:1

Голы: 0:1 — Бриан, 26; 1:1 — Дзюба, 40; 2:1 — Кузяев, 85.