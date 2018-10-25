Пловчиха Ефимова рассказала о завершении карьеры

Пятикратная чемпионка мира, трехкратный призер Игр по плаванию Юлия Ефимова рассказала, когда может завершить карьеру, передает ТАСС.

Это может произойти после Олимпиады 2020 года в Токио. Об этом спортсменка рассказала во время онлайн-конференции на портале Teamrussia.pro.

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«Мы хотели написать книгу, но это занимает очень много сил и времени. Я еще работающий, так сказать, спортсмен, поэтому тяжело. Моя спортивная карьера складывалась тяжело, и она еще не закончилась, поэтому мне каждый раз очень тяжело об этом вспоминать и говорить», — поделилась пловчиха.

В этом году Ефимова выиграла четыре золота и одно серебро на чемпионате Европы, который прошел в августе в Глазго.

Ранее Ефимова победила на этапе Кубка мира на дистанции 200 метров брассом.