У Кокорина и Мамаева в СИЗО появился мяч

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о том, какие условия в СИЗО у нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Чемпионат.com».

Мельников отметил, что в камерах футболистов есть хорошие телевизоры, у них есть возможность смотреть матчи их команд.

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«Мамаев все это время занимается в спортивном зале. Единственный момент — в зале капает вода, большая сырость. Мы обратили на это внимание руководству изолятора. Они пообещали это исправить. Главное — в спортзале появился мяч. Он маленький, но у них появилась возможность чеканить мяч. Для них это важно», — добавил Мельников.

Мамаев, Кокорин с младшим братом Кириллом и еще одним фигурантом дела Александром Протасовицким останутся в СИЗО до 8 декабря.

Ранее Кокорин и Мамаев согласились сыграть за сборную ЛДПР.