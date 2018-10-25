Кононов не подтвердил информацию о переходе в «Спартак»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов не подтвердил информацию о своем назначении на пост главного тренера московского «Спартака», передает ТАСС.

Кононов назывался главным кандидатом на замену Массимо Каррере, который был уволен 22 октября. Однако, сам специалист на встрече с болельщиками не подтвердил эту информацию.

Реклама

«Я главный тренер «Арсенала». По поводу слухов: я не хочу о них говорить и комментировать. Я думаю о своих игроках, о команде. У меня есть контракт с клубом «Арсенал», и я здесь работаю», — заявил Кононов.

Стоит отметить, что в последнем матче Карреры в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» проиграл именно «Арсеналу» со счетом 2:3.

Ранее президент «Арсенала» ответил на вопрос о переходе Кононова в «Спартак».