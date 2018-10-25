МОК считает Олимпийский комитет России одним из важнейших в мире

Заместитель генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Пере Миро прокомментировал подписание соглашения Олимпийского комитета России (ОКР) с Олимпийской солидарностью МОК и Олимпийским советом Азии (ОСА), передает ТАСС.

Олимпийская солидарность ставит перед собой цель помочь национальным олимпийским комитетам. Заключаться эта помощь будет в программах, которые разрабатывает МОК совместно с Национальным олимпийским комитетом.

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«Подписанное соглашение открывает много возможностей для сотрудничества, но я бы хотел акцентировать внимание на образовательных программах, особенно тех, которые связаны с темой борьбы с допингом. Они научат спортсменов, тренеров и спортивных управленцев лучше бороться с ним, поскольку допинг — одна из самых серьезных проблем, причем не только в России, но и в мире», — поделился Миро.

Также он отметил значимость российского комитета.

«ОКР — один из самых важных национальных комитетов в мире, который к тому же помогает национальным комитетам других стран, что также пойдет на пользу общему делу», — заключил он.

Ранее сообщалось, что ФХР не намерена обжаловать отстранение хоккеисток от ОИ-2018.