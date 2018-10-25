ЦСКА получил почти €26 млн за участие в еврокубках в прошлом сезоне

Стали известны суммы, которые получили российские клубы за участие в еврокубках в сезоне-2017/18, сообщает ТАСС.

Столичный ЦСКА, который занял третье место в группе Лиги чемпионов и вылетел на стадии 1/4 финала Лиги Европы, получил за свои выступления €25 976 797. При этом на участие в групповом этапе Лиги чемпионов пришлось почти €23 млн.

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«Спартак», который также занял третье место в группе Лиги чемпионов и проигравший на стадии 1/16 финала Лиги Европы, заработал €20 547 271.

Петербургский «Зенит», который сыграл в 1/8 финала Лиги Европы, получил €8 674 405.

Московский «Локомотив», завершивший свое выступление в Лиге Европы на той же стадии, что и «Зенит», заработал €8 445 269.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» оштрафован за нарушение правил в матче РПЛ.