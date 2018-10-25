«Анжи» наказали за посвященный Кокорину перфоманс болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) России оштрафовал махачкалинский «Анжи» на 25 тыс. рублей за перфоманс болельщиков, сообщает Sport.24.

Желто-зеленым предъявили денежное взыскание за баннер на матче, посвященный аресту нападающего петербургского «Зенита» Александру Кокорину и его младшему брату Кириллу. Надпись на большом транспаранте гласила: «Кокорины, все будет хорошо».

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Это произошло на матче против московского ЦСКА в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), где армейцы обыграли махачкалинскую команду со счетом 2:0.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин не стал комментировать работу судей на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3).