Валуев поделился ожиданиями от боя IBF между Пулевым и Фьюри

Бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал предстоящий отборочный поединок в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) между болгарином Кубратом Пулевым и британцем Хьюи Фьюри, передает «Советский спорт».

Экс-боксер поделился ожиданиями от встречи спортсменов.

Реклама

«Бой будет достаточно интересным. Считаю, что он может продлиться и все 12 раундов. Пулев хорош, но его соперник не менее хорош. Развитие событий ожидаем после 6-го раунда. В супертяжелом весе всегда есть лаки-панч, но я думаю, что по очкам победит Пулев. Почему я так думаю? Мне кажется, что все-таки болгарин выглядит в последнее время лучше», — заключил Валуев в интервью Bookmaker-ratings.bg.

Поединок состоится в болгарском Софии. На кону у бойцов стоит звание претендента на титул мирового чемпиона IBF в супертяжелом весе.

Ранее Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC), занимающаяся расследованием инцидента, произошедшего после поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 между бойцами смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, решила предъявить обвинения другим участникам потасовки.