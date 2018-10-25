Романцев не считает чемпионство «Спартака» заслугой Карреры

Легендарный бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением об отставке Массимо Карреры с поста главного тренера команды, передает «Спорт-Экспресс».

Российский специалист заявил, что решение назначить итальянца тренером красно-белых в 2016 году было неверным.

Реклама

«И прежде считал, и сейчас считаю — назначение Карреры на должность главного тренера было ошибкой», — отметил Романцев.

Также он подчеркнул, что чемпионство «Спартака» в сезоне 2016/2017 – заслуга Дмитрия Аленичева.

«А выигрыш чемпионского золота – это заслуга Аленичева, который готовил команду к сезону. Ведь то, как «Спартак» провел весь тот золотой чемпионат, подтвердило – сделал он это на самом высоком уровне. Главная заслуга Карреры, за что я его уважаю, состояла в том, что итальянец ничего не испортил. У врачей есть такая профессиональная поговорка – главное не навредить! И это тот самый случай», — заключил экс-наставник.

Каррера был отправлен в отставку 22 октября.

Ранее сообщалось, что итальянец ответил в инстаграме всем футболистам «Спартака», кроме хавбека Дениса Глушакова.