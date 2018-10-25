Семин отказался комментировать судейство из-за штрафов

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин не стал комментировать работу судей на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3), сообщает Sport24.

«Могу комментировать судейство внутри, но не на международной арене. Это большие штрафы. Это вы должны прокомментировать. Вы прекрасно видели пенальти и забитый Эдером гол», — сказал Семин.

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Встречу в Москве обслуживал шотландец Бобби Мадден. На 54-й минуте он не засчитал гол Эдера, а 76-й минуте показал красную карточку защитнику «Локомотива» Соломону Кверквелии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.