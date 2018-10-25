Президент «Наполи» выступил с инициативой сократить футбольные матчи

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выступил с идеей реформы продолжительности футбольного матча, сообщает «Советский спорт».

«Мы уничтожаем футбол. Нужно смотреть в будущее, ведь молодежь сейчас вся в видеоиграх. Прямо сейчас мы тонем. Через восемь лет вы увидите, что детям будет все равно на футбол.

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Это наша вина, мы старые идиоты. Ведь есть скучные игры! Футбольные матчи слишком длинные, что аж спать хочется. Нужно играть два тайма по 30 минут плюс перерыв на две-три минуты, иначе зачем тогда нужен тренер?» – цитирует Де Лаурентиса Goal.

Ранее «Барселона» без Месси обыграла «Интер» в матче Лиги чемпионов.