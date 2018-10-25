Нападающий «Порту» рассказал об опасных контратаках «Локомотива»

Полузащитник «Порту» Оливер Торрес прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» (3:1), сообщает «Советский спорт».

«Я каждый день работаю, чтобы меня выпускали на поле. Чувства просто великолепные. Было важно победить здесь. Мы контролировали ход игры, но «Локомотив» опасно контратаковал. И все же нам удалось сохранить концентрацию до самого конца. Мы провели очень хороший матч», — приводит слова Торреса пресс-служба УЕФА.

Реклама

Поражение от «Порту» стало для «Локомотива» третьим подряд на групповой стадии Лиги чемпионов. Ранее «железнодорожники» проигрывали во встречах с турецким «Галатасараем» (0:3) и немецким «Шальке-04» (0:1).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.