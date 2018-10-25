Червиченко: Кононов в «Спартаке» — это путь в никуда

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, согласно которой столичный клуб, на днях отправивший в отставку главного тренера Массимо Карреру, может в ближайшее время объявить о назначении Олега Кононова в качестве нового наставника, сообщает Sport24.

«Это очередной несуразный выбор. Кононов работал в абсолютно тепличных условиях в «Краснодаре». Больших успехов добиться у него не получилось. Он неплохой тренер, но «Спартак» — это та команда, которая хочет всегда выигрывать. Ставить тренера потому что он тебе дал последнюю оплеуху. И кому-то он показался этим слишком хорош. На мой взгляд, нет. Я думаю, что это был бы неудачный выбор.

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Из тренеров первенства РПЛ никого во главе клуба я не вижу, кроме Бердыева. Семина вряд ли перетянут из «Локомотива». Если брать топового иностранного тренера, то нужно реагировать на его запросы. Не брать, например, Петковича, Максимовича, Ханни. Нужны игроки топ уровня. Как это делал «Зенит» в свое время, приобретая Халка и Витцеля. Вопрос, готов ли хозяин потратиться? Но Кононов, на мой взгляд, это путь в никуда», — сказал Червиченко.

После 11 туров «Спартак», набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее «Барселона» без Месси обыграла «Интер» в матче Лиги чемпионов.