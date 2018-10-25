Почеттино: путь «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов близок к завершению

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с голландским ПСВ (2:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

По словам специалиста, после подобной игры становится ясно, что лондонский клуб недостоин попадания в стадию плей-офф турнира.

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«Если не побеждать в подобных матчах, то сложно рассчитывать на выход в плей-офф. Мы полностью доминировали в сегодняшнем матче и имели возможности забрать три очка. Нам нужно быть более агрессивными и забивать больше, чем два. Когда разница всего один мяч, то всегда есть риск пропустить и испортить себе все.

Такую игру сложно анализировать. Мы не заслужили победу. Мы контролировали матч, да, и фанаты ПСВ были разочарованы игрой своей команды. К сожалению, мы слишком пассивно сохраняли владение в концовке, вместо того, чтобы быть более активными.

Наш путь в Лиге чемпионов почти завершен. У нас пока только одно очко. Будет очень сложно. Нам нужно выигрывать следующие три игры и надеяться на благоприятные результаты в других играх», — приводит слова Почеттино Guardian.

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