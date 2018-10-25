Экс-футболист «Краснодара» рассказал о сильных сторонах бывшего клуба

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча «быков» в Лиге Европы, сообщает газета «Известия».

«Команда пока еще не привыкла одерживать победы на заказ, ставить их на поток. В этом сезоне «быки» стали показывать более стабильные результаты, за счет чего и находятся в первой тройке. Но не удается сделать следующий шаг к вершине. Возможно, мешает психология. Да и «Зенит» с «Ахматом» явно готовились тактически к матчу с «Краснодаром», детально разобрали игру соперника.

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Однако, думаю, в Лиге Европы команде Мусаева будет попроще. Тот же «Стандарт», как большинство бельгийских команд, играет в атаку, не закрывается у своей штрафной. Это очень удобно для «Краснодара», который в игре с «Севильей» показал, что комбинационный футбол у них поставлен на очень высоком уровне», — сказал Деменко.

Ранее «Барселона» без Месси обыграла «Интер» в матче Лиги чемпионов.