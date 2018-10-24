Путин поздравил Садулаева с золотом чемпионата мира по спортивной борьбе

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XV ежегодного заседания Международного... РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поздравил борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева с золотом чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 97 кг, сообщает ТАСС.

«Вы ярко и мощно выступили в Будапеште, уверенно одолели именитых соперников, превзойдя их в тактике и мастерстве. Своей победой — приумножили «золотой» счет нашей сборной и убедительно подтвердили лидерские позиции России в вольной борьбе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

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Также глава государства пожелал Садулаеву новых успехов и удачи.

Ранее сообщалось, что российский спортсмен стал чемпионом мира по вольной борьбе.