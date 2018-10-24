Федерация футбола Австралии готова проспонсировать контракт Болта с клубом

Федерация футбола Австралии готова проспонсировать контракт восьмикратного олимпийского чемпионата Усэйна Болта с клубом «Сентрал Кост Маринерс», сообщает «Советский спорт».

По информации «Би-би-си», федерация ведет переговоры с обеими сторонами, чтобы помочь клубу подписать ямайского легкоатлета.

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В августе «Сентрал Кост Маринерс» подписал с Болтом непрофессиональный контракт с клубом. Позднее ямайцу было предложено полноценное соглашение.

Ранее сообщалось, что Болта не устроила зарплата футболиста в Австралии.