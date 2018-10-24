Тренер «Спартака» не был согласен с Каррерой в вопросе отстранения Глушакова

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что не был согласен с экс-наставником клуба Массимо Каррерой в вопросе отстранения футболистов Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от работы с основной командой.

«В этом вопросе у нас с Каррерой всегда были разные мнения. Я считаю их футболистами, которые нужны «Спартаку» и могут принести ему пользу. Приведу простой пример, чтобы наглядно объяснить. Допустим, я являюсь управляющим какого-то завода, но не эксплуатирую два рабочих станка.

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И у хозяина этого предприятия возникнет резонный вопрос, почему я так поступаю. Здесь то же самое. Игроки — это инструменты. Если они есть у тебя в распоряжении, то надо их использовать», — цитирует Рианчо RT.

Глушаков и Ещенко были отстранены от работы с основной командой после того, как поставили лайки под видео актера Дмитрия Назарова, раскритиковавшего главного тренера клуба Массимо Карреру после поражения во встрече седьмого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» (1:2).

Каррера был отправлен в отставку 22 октября. Под его руководством «Спартак» в сезоне-2016/17 впервые за 16 лет завоевал золото чемпионата России. Также красно-белые стали обладателями Олимп — Суперкубка России в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Глушаков планирует провести встречу с фанатами «Спартака».