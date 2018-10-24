Глушаков планирует провести встречу с фанатами «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков намерен провести встречу с фанатами красно-белых, сообщает Sport24.

«Футболист не хочет давать никаких интервью и заниматься выяснением отношений с тренером через прессу. Глушаков хочет выяснить, почему его сделали козлом отпущения в ситуации с увольнением экс-главного тренера «Спартака» Массимо Каррерой и почему фанаты верят всему, что пишут в СМИ. Он не планирует уходить ни от каких ответов, игрок хочет получить конкретные претензии в свой адрес — в чем заключается его вина, кроме случайно поставленного лайка», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

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Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отстранены от работы с основной командой после того, как поставили лайки под видео актера Дмитрия Назарова, раскритиковавшего главного тренера клуба Массимо Карреру после поражения во встрече седьмого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» (1:2).

22 октября итальянец был отправлен в отставку. Каррера возглавил столичный клуб в 2016 году. Под его руководством «Спартак» в сезоне-2016/17 впервые за 16 лет завоевал золото чемпионата России. Также красно-белые стали обладателями Олимп — Суперкубка России в 2017 году.

В нынешнем сезоне «Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе команды 18 очков. В последнем матче под руководством Карреры красно-белые на домашнем стадионе уступили тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3. Для москвичей это поражение стало третьим подряд на арене «Открытие».