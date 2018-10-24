СМИ: «Спартак» договорился с тренером «Арсенала» о контракте

Московский «Спартак» договорился о контракте с главным тренером тульского «Арсенала» Олегом Кононовым, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, руководство услышало положительный ответ от наставника «канониров» на предложение сотрудничества до конца этого сезона.

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Однако красно-белые еще не договорились с управлением тульской команды. Это будет затруднительно, учитывая, что контракт Кононова с «Арсеналом» не предусматривает досрочного расторжения с выплатой компенсации.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер столичного клуба Массимо Каррера опубликовал пост в своем инстаграме, в котором трогательно попрощался с болельщиками.