Путин поблагодарил итальянцев за помощь российским болельщикам в Риме

Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент в римском метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между армейцами и «Ромой», передает ТАСС.

Глава государства поблагодарил премьер-министра Италии Джузеппе Конте и жителей Рима на встрече в Кремле за помощь российским фанатам армейцев, пострадавшим в происшествии.

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«Я хотел бы со своей стороны передать через вас слова благодарности мэру Рима и медицинскому персоналу, который оказывает помощь российским футбольным болельщикам, которые пострадали во время инцидента в римском метро», — заявил президент.

По информации посольства Италии, из-за поломки в механизме эскалатора получили ранения 15 российских болельщиков. Все госпитализированы в местные больницы.

Ранее появилась информация о нападении на автобус в Риме перед матчем Лиги чемпионов.