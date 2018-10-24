Очевидец аварии в римском метро поделился подробностями происшествия

Болельщик московского ЦСКА Николай прокомментировал инцидент в римском метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским ЦСКА и «Ромой», передает «Евро-футбол».

Фанат армейцев, присутствующий на станции «Респубблика» во время инцидента, рассказал о том, что дело по происшествию уже завели.

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«Виноваты ли прыгающие фанаты ЦСКА? Этого пока не говорят. Сначала сказали, что из-за прыжков, но сейчас уже все молчат. Дело завели, расследуют», — подчеркнул болельщик.

Также он отметил, что эскалатор будто кто-то ускорил намеренно.

«Но точно можно сказать, что эскалатор ускорился не сразу, как если бы там что-то сломалось и сорвалось, а постепенно. Как будто кто-то намеренно увеличил его скорость или перепутал какие-то рычаги», — заключил армеец.

По информации посольства Италии, из-за поломки в механизме эскалатора получили ранения 15 российских болельщиков. Все госпитализированы в местные больницы.

Ранее сообщалось, что генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал аварию в Риме.