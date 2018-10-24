Пострадавшему в метро Рима фанату ЦСКА не требуется ампутация ноги

Представитель посольства России в Риме рассказал о состоянии пострадавших в римском метро болельщиках столичного ЦСКА, передает Sport24.

Перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА в римском метро обрушился эскалатор. Пострадали, как минимум, 30 человек.

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«Трое находятся в больнице Umberto I. Двое мужчин с переломами находятся на операции, одна девушка переведена в отдел хирургии, ничего страшного. Родственники двоих уже были больнице, завтра после 12 приедут на посещение.

У одного парня была угроза ампутации, операция еще идет, но пару часов назад врач сказал, что нет необходимости.

Состояние не очень тяжелое у пострадавших. Продержат их тут от 48 часов до 7 дней, не дольше», — сообщил представитель посольства.

Он также опроверг информацию о том, что болельщики были в состоянии алкогольного опьянения.

«Потерпевшие здесь — трезвые. Более того, остальные пострадавшие, с которыми мы говорили, тоже не показались пьяными», — заключил он.

Ранее двум российским болельщикам была сделана операция в Риме после обрушения эскалатора.