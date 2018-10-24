Болельщиков ЦСКА задержали на стадионе

Болельщиков московского ЦСКА задержали на трибуне после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» (0:3), сообщает «Советский спорт».

Как информируется, сделано это было ради безопасности фанатов и для того, чтобы избежать стычек с итальянскими болельщиками. Перед матчем уже произошли различные столкновения между болельщиками «Ромы» и ЦСКА. По неподтвержденной информации, один из фанатов получил ножевое ранение.

Ранее двум российским болельщикам была сделана операция в Риме после обрушения эскалатора.