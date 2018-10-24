Двум российским болельщикам была сделана операция в Риме после обрушения эскалатора
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Двум российским болельщикам ЦСКА, которые пострадала после обрушения эскалатора в римском метро, была сделана операция, сообщает «Советский спорт».
Об этом проинформировал официальный твиттер посольства России в Италии.
Напомним, происшествие случилось незадолго до матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в столице Италии. Пострадало около 30 человек, в числе которых и болельщики российского клуба. Как информируют СМИ, один из фанатов лишился ноги.
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Ранее сообщалось, что в РФС готовы оказать помощь пострадавшим в Риме.
Три человека в больнице «Умберто I», Viale del Policlinico, 1. Двоим россиянам сделана операция. Дипломат оказывает всю необходимую помощь.— RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) 23 октября 2018 г.