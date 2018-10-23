В Риме при обрушении эскалатора пострадали болельщики ЦСКА

Представители полицейского управления Рима сообщили о том, что не менее восьми болельщиков ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора метро в центре города, передает РИА «Новости».

«Группа болельщиков ЦСКА поднималась наверх со станции. В этот момент произошло обрушение эскалатора. Различные ранения получили по меньшей мере восемь из них. Число пострадавших может вырасти», — сказали в полиции.

Отмечается, что инцидент произошел на станции метро Repubblica, расположенной рядом со стадионом, на котором у ЦСКА запланирован матч Лиги чемпионов с итальянской «Ромой», который должен состояться 24 октября. Сообщается, что пострадавшие были доставлены в городские медицинские учреждения. Станцию метро закрыли для посетителей после произошедшего.