Овечкин вышел на второе место по очкам среди действующих игроков НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место среди действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству набранных за карьеру очков, сообщает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс» российский форвард набрал четыре (2+2) очка. Теперь на счету нападающего 1135 (615+520) очков в 1011 матчах. Лидирует по этому показателю Джо Торнтону — 1428 очков.

Реклама

Рекорд по количеству набранных очков за всю историю НХЛ принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, набравшему 2857 очков.

Ранее сообщалось, что Овечкин вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ.