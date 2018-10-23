Овечкин вышел на второе место по очкам среди действующих игроков НХЛ

Александр Овечкин стал главным героем матча с «Ванкувером» Официальный сайт НХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место среди действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству набранных за карьеру очков, сообщает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс» российский форвард набрал четыре (2+2) очка. Теперь на счету нападающего 1135 (615+520) очков в 1011 матчах. Лидирует по этому показателю Джо Торнтону — 1428 очков.

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Рекорд по количеству набранных очков за всю историю НХЛ принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, набравшему 2857 очков.

Ранее сообщалось, что Овечкин вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ.