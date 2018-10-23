Игрок «Коламбуса» Панарин назвал поступок Кокорина и Мамаева «бабским»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«СМИ, конечно, раздувают историю, но, думаю, футболисты это заслужили, учитывая, как себя повели. Каждый мог бы оказаться на их месте в том смысле, что подраться, по моему мнению, можно всегда — на улице или еще где-то. Но толпой когда одного избиваешь — это низко просто, по-бабски. У меня только негативный взгляд на них сейчас.

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Хотя я понимаю, что там была тусовка, мозг не всегда соображает на ней хорошо. Надеюсь, что им стыдно за эти поступки и что они не гордятся тем, что избили человека, который завтракал там. У меня в детстве, чтобы колбасить одного толпой — такого никогда не было», — цитирует Панарина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Панарин поддержал действия Хабиба Нурмагомедова после титульного боя с ирландцем Конором Макгрегором.