Овечкин вышел на чистое девятое место по количеству голов в большинстве

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое девятое место по количеству заброшенных в большинстве шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс» россиянин отметился голом в большинстве на 46-й минуте. Теперь на счету Овечкина 233 шайбы. По этому показателю он обогнал Дино Сиссарелли (232).

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Рекорд принадлежит Дейву Андрейчаку, забросившему 274 шайбы.

Ранее сообщалось, что в американских СМИ Овечкина назвали лучшим снайпером НХЛ.