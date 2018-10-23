Экс-форвард «Спартака» хочет видеть в команде только российского тренера

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о том, кто должен занять пост главного тренера в московской команде, передает Rusfootball.

Итальянский специалист Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера команды 22 октября из-за неудовлетворительных результатов.

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«Думаю, достаточно уже иностранцев повидали. Люди приезжают, здесь у них зарплата. А что касается разговоров о Черчесове, то нужно определяться, либо работа со сборной, либо с клубом. Как показывала практика, это ни к чему хорошему не приводило. Слуцкий оставался тренером ЦСКА и был тренером сборной, в итоге вот что получилось на чемпионате Европы.

Мое мнение — здесь нужно принимать решение: либо уходить с поста тренера сборной и заниматься с клубом, либо быть в сборной. Потому что очень сложно концентрироваться и на клубе, и на сборной», — заявил Юран.

Также он объяснил, почему так категорично против совмещения постов.

«Тренер должен ездить, смотреть, на матчи ходить, проявлять объективность. Когда в напряжении работаешь в клубе и погрузился в эту работу, то начинает взгляд замыливаться. То, что отечественный тренер должен быть, это однозначно. На двух стульях тяжело усидеть, как показывает практика. Поэтому здесь мое мнение однозначно», — заключил он.

Ранее полузащитник «Спартака» Зобнин поблагодарил Карреру.