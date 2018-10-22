Роналду поделился эмоциями относительно обвинений в изнасиловании

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании в его адрес, передает «Советский спорт».

Португальский футболист утверждает, что он не участвовал в подобных инцидентах и вскоре все узнают правду.

«Мы сделали заявление две недели назад. Конечно, я не буду лгать про эту ситуацию. Мои юристы уверены и, конечно, я тоже. Самое важное, что я наслаждаюсь игрой и жизнью. Правда всегда всплывает», — заявил Роналду Squawka.

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После обвинений Роналду отстранили от участия в матчах за сборную Португалии.

Ранее главный тренер итальянского «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал переход знаменитого форварда в Серию А.