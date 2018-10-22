«Барселона» продлила контракт с главным тренером

«Барселона» продлила соглашение с главным тренером команды Эрнесто Вальверде, сообщает ТАСС.

«Я хочу внести ясность. Контракт Вальверде действует этот и еще следующий сезон. Он или клуб могут разорвать соглашение, выплатив компенсацию. Но его контракт действует до конца сезона-2019/20», — цитирует президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу Mundo Deportivo.

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Функционер отметил, что специалист хорошо справляется со своими обязанностями.

«У нас хорошая команда и хорошие игроки, мы очень довольны. Он умный тренер, у него очень четкая позиция по структуре и модели нашей игры», — сказал Бартомеу.

В нынешнем сезоне «Барселона» лидирует в чемпионате Испании. В активе клуба 18 очков после девяти матчей.