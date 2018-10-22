Глушаков и Ещенко вернутся в основу «Спартака» после отставки Карреры

Полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко вернутся в основной состав московского «Спартака» после отставки главного тренера Массимо Карреры, сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что клуб делает футболистам визы перед отлетом команды в Глазго на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс».

Реклама

Глушаков и Ещенко были отстранены от работы с основной командой после того, как лайкнули видео актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, в котором тот раскритиковал Карреру.

Итальянец был отправлен в отставку 22 октября. Он возглавил «Спартак» в 2016 году. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России сезона-2016/17. В прошлом году клуб занял третье место в турнирной таблице первенства страны.

В нынешнем сезоне «Спартак» после 11-ти туров набрал 18 очков. Столичный клуб располагается на седьмом месте. Команда потерпела поражения в последних трех домашних встречах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Карреры Рауль Рианчо.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался об увольнении Каррерыолимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался об увольнении Карреры.