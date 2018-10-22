Кафельников предрек «Спартаку» 36 лет без чемпионства

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался об увольнении главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры.

«Отставку Массимо Карреры воспринял плохо, я в шоке. Кто хозяин, тот и барин. Захотело руководство уволить тренера, оно пошло на такой шаг. Мне, как болельщику и фанату, такое решение не по душе, мягко выражаясь.

Реклама

Независимо от того, кто будет новым тренером, мы чемпионского титула не будем видеть еще 36 лет. Теперь жду Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова в основном составе на постоянной основе», — цитирует Кафельникова «Матч ТВ».

Каррера был отправлен в отставку 22 октября. Он возглавил «Спартак» в 2016 году. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России сезона-2016/17. В прошлом году клуб занял третье место в турнирной таблице первенства страны.

В нынешнем сезоне «Спартак» после 11-ти туров набрал 18 очков. Столичный клуб располагается на седьмом месте. Команда потерпела поражения в последних трех домашних встречах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Карреры Рауль Рианчо.

Ранее Андрей Тихонов прокомментировал информацию о возможном назначении в «Спартак».