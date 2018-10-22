Тихонов прокомментировал информацию о возможном назначении в «Спартак»

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что не получал предложений о назначении на пост главного тренера московского «Спартака».

«Я ничего не знаю об этом вообще! Не в курсе! Никто со мной не контактировал. Я на отдыхе», — цитирует Тихонова RT.

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22 октября был отправлен в отставку главный тренер Массимо Каррера. Он возглавил «Спартак» в 2016 году. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России сезона-2016/17. В прошлом году клуб занял третье место в турнирной таблице первенства страны.

В нынешнем сезоне «Спартак» после 11-ти туров набрал 18 очков. Столичный клуб располагается на седьмом месте. Команда потерпела поражения в последних трех домашних встречах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Карреры Рауль Рианчо.

Ранее дочь Карреры вспомнила о главном достижении отца в «Спартаке».