Ларионов высказался о возможном тюремном сроке для Кокорина и Мамаева

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, работающий ныне хоккейным агентом Игорь Ларионов прокомментировал скандал с участием нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Порой происходят такие вещи, которые сложно понять и дать им оценку. То, что произошло, не украшает ребят. Я хотел сказать, что тюрьма — это слишком суровое наказание. Я бы их отправил в детский госпиталь, где детишки борются с раком и другими тяжелыми заболеваниями. Чтобы люди подумали, готовы ли они понять, как страдают люди, которые цепляются за жизнь и получают удовольствие от каждого прожитого дня.

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Мне трудно понять, когда люди, которые избалованы деньгами и славой, делают такие вещи, как Кокорин с Мамаевым. Думаю, что поход вот в такой детский госпиталь помог бы им все понять и осознать. Если нет, то можно ставить крест», — цитирует Ларионова «Чемпионат.Com».

Также бывший хоккеист поделился мнением о том, возможны ли подобные скандалы в его виде спорта.

«Не хочется сопоставлять футбол с хоккеем. Всегда бывают нюансы и вещи, которые трудно объяснить. Такова человеческая натура. Многое зависит от воспитания, от окружающих тебя людей. Некоторые игроки, получая большое количество свободы и денег, теряют разум», — отметил Ларионов.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы по делу о двух драках, участниками которых они стали. 8 октября из-за действий футболистов пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

18 октября суд предъявил обвинения по статьям Уголовного кодекса России 213 «Хулиганство» и 116 «Побои». Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».

Ранее сообщалось, что Кокорину и Мамаеву в «Бутырке» доверили по очереди мыть туалеты.