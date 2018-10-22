СМИ: экс-тренер «Ливерпуля» может возглавить «Спартак»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс заинтересовал московский «Спартак», сообщает «Чемпионат.com».

Как информирует издание, нынешний наставник красно-белых Массимо Каррера с большой долей вероятности будет уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

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45-летний Роджерс наиболее известен по работе в «Ливерпуле», с которым стал вице-чемпионом Англии в сезоне-2013/14.

Шотландский клуб североирландский специалист возглавляет с 2016 года.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали кандидатов на пост главного тренера «Спартака».