Вратарь «Краснодара» признался в нехватке Мамаева

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал домашнее поражение в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» со счетом 0:1, сообщает «Чемпионат.com».

«Что касается пропущенного мяча, я еще не видел этого момента, надо смотреть и разбираться. Но это и в том числе техническая ошибка. Когда выходил на поле после долгой паузы, все было спокойно. По ходу матча немножко завелся, но в целом не волновался.

Реклама

Исмаэл забивает нам третий матч подряд? Так получается. Стечение обстоятельств. «Ахмат» неудобный соперник. Каждая игра — это какое-то нежелание уступать, большое желание выиграть, отсюда большое количество фолов. Сегодня мы не смогли показать свою игру.

Мамаева не хватало. В плане креатива это отражается на команде, но всё равно какие-то моменты сегодня были.

Согласен с тем, что Мамаев сделал много хорошего, в частности для «Краснодара». Лидер команды, он помог добиться результатов в этом сезоне, и в целом за все годы, проведенные в команде. У нас с ним близкие отношения, он отличный человек», — сказал голкипер черно-зеленых.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее «Динамо» одолело «Зенит» в матче чемпионата России.