Адвокат Кокорина-младшего считает арест клиента неоправданным

Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы младшего брата нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Кирилла, недоволен избранной по отношению к его клиенту мерой пресечения, передает «Спорт-Экспресс».

Защитник утверждает, что суд неоправданно считает Кокорина-младшего способным на побег.

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«Понимаете, не только не было никаких доказательств наличия у Кирилла возможности, мотива, желания скрыться, но и доказательств возможности надавить и повлиять на свидетелей, на ход следствия. Суд в эти вопросы не лез, он формально подошел к этому. Вот так суд постановил: есть вероятность! Понимаете, есть и вероятность, что сейчас Луна столкнется с Землей. Есть она? Наверное, есть», — поделился эмоциями адвокат.

Также он отметил, что суд должен по-другому подходить к оценке дела.

«Суд должен был изучить материалы, которые свидетельствуют об этой вероятности, и оценить насколько она велика. Чего судом не было сделано! Там все формальные фразы прописаны: «может скрыться», «может оказать давление». Ни одного конкретного довода нет. К тому же есть постановление Пленума Верховного Суда номер 41. Суду сначала надо изучить и дать оценку возможности избрания любой другой меры пресечения», — заключил Барик.

Кирилл Кокорин на данный момент находиться в следственном изоляторе «Бутырка».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Краснодар» не смогут разорвать контракты с форвардом Александром Кокориным и полузащитником Павлом Мамаевым, если футболистов оправдают.