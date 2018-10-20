Кокорин ответил на письмо болельщика «Динамо»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин ответил на письмо болельщика московского «Динамо», сообщает «Советский спорт».

«Кирилл, добрый день. Спасибо большое за твое письмо. Я помню, где это фото было сделано. Очень переживаю за «Динамо» всегда, жду игр на новом стадионе. У меня все есть. Спасибо большое. Надеюсь, скоро все будет хорошо», — написал Кокорин.

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