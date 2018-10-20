Кадыров готов устроить реванш между Исмаиловым и Минеевым в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил провести реванш между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым на «Ахмат Арене» в Грозном, передает «Советский спорт».

«Зрелище было захватывающим… Вердикт — «Ничья!». Я не склонен спорить с судьями. Однако даже поверхностная консультация со специалистами показала, что я прав. По нашему общему мнению победил Магомед Исмаилов, при том, что в целом бой был равным, и Владимир Минеев так же блестяще проявил себя в клетке.

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Что ж, решение принято и нам ничего не остается как согласиться с ним. Что я могу сказать? Магомед, ты позитивный джигит и настоящий горец, которым может гордиться весь Кавказ. Ты полон сил, задора, энергии и, главное, решимости неуклонно добиваться поставленных целей…

А между тем, я предлагаю организовать реванш, достойный звезд первой величины на прославленной арене «Ахмата» в Грозном, где главным станет бой между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. Вот это будет блестящий реванш! Ахмат — сила!» — написал Кадыров у себя в инстаграме.

Бой, который прошел 19 октября закончился ничьей.

Ранее сообщалось, что Исмаилов хочет оспорить результат боя с Минеевым.