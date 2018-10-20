Мамаев сможет попасть в тренажерный зал уже в понедельник

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал об условиях заключения нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Спорт-Экспресс».

«Когда Кокорин и Мамаев смогут посетить тренажерный зал? В самое ближайшее время. Мамаев очень надеется, что его выведут в зал уже в понедельник. Павел уже был в храме. Его дело рассматривалось первым, а потом было время, и его отвели в храм. У Кокорина пока такой возможности не было.

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Ни в коем случае они не смогут пересекаться друг с другом в зале. Их выводят по расписанию, строго выводят так, чтобы одновременно не занимались в зале те, кто проходит по одному делу.

Оборудование несовременное. Там есть теннисный стол, есть тренажер для становой тяги, скамейка для жима лежа, гантели, гири. Зал небольшой, в принципе — это камера, которая переделана в тренажерный зал», — поделился Мельников.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, происходящих с Мамаевым и Кокориным.

Ранее сообщалось, что в Госдуме удивлены отсутствием передач у Кокорина.