Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может получить дисквалификацию за силовой прием в матче с «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Советский спорт».

По информации RMNB, главный тренер «Флориды» Боб Бугнер подал жалобу на Овечкина за прием на защитнике Марке Писике. Во втором периоде встречи российский форвард опрокинул соперника, попав плечом в подбородок. При этом капитан «Вашингтона» не получил никакого штрафа за поступок.

Ранее Овечкин уложил на лед форварда «Флорида Пантерз» в матче НХЛ.