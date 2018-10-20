Тренер «Барселоны» назвал возможное возвращение Неймара спекуляцией

Главный тренер испанской «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал возможное возвращение нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Неймара в ряды каталонского клуба, передает «Советский спорт».

Наставник заявил, что пока у руководства «Барсы» нет в планах приобретения бразильца.

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«Можно думать об этом вопросе в любое время по ходу сезона, но Неймар играет за другую команду. Это все спекуляции. Сейчас даже не трансферное окно, поэтому я не могу обсуждать это. Это не то событие, которое может произойти в следующем месяце. В футболе все может произойти, но это сложно, маловероятно», — подчеркнул Вальверде в интервью AS.

«Барселоне» предстоит встреча с «Севильей» 20 октября в 21.45 по московскому времени в рамках чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что Неймар подарил свою футболку полузащитнику московского «Спартака» Джано Ананидзе.