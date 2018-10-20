Вратарь «Динамо» прокомментировал слухи об отставке Хохлова

Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин прокомментировал слухи об уходе главного тренера бело-голубых Дмитрия Хохлова, передает «Спорт-Экспресс».

Голкипер клуба заявил, что разговоры в СМИ не влияют на игроков.

«Если честно, я таких разговоров не слышал. Если они есть, то это никак на команде не сказывается. К тренеру у всех футболистов отличное отношение, как и наоборот. Все ребята Хохлова поддерживают. Да и болельщики тоже его очень любят», — подчеркнул Шунин.

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«Динамо» предстоит встреча с петербургским «Зенитом» 21 октября в 14.00 по московскому времени.

Ранее главный тренер петербургского клуба Сергей Семак рассказал о том, сможет ли голкипер команды Андрей Лунев принять участие в матче против бело-голубых.